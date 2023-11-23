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Канчельскис обвинил руководство "Тобола" в мошенничестве и "черных делах" после увольнения

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Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис: Официальный сайт ФК "Тобол"

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис жестко отреагировал на информацию о своем увольнении с поста генерального директора костанайского "Тобола", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

В четверг совладелец казахстанского клуба Алимжан Калдияров подтвердил слухи об отставке Канчельскиса и сообщил, что россиянин уже покинул "Тобол", а контракт с ним расторгнут. Позднее соответствующий релиз появился и на официальном сайте костанайцев. Бывший игрок итальянской "Фиорентины", английских "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона", а также других именитых команд отрицает свое увольнение.

"Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает черные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября — будем разбираться.
Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моем увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и еще некоторых людей, которые работают в "Тоболе". Это уже серьезное дело, теперь они будут за это отвечать", — заявил Канчельскис.

Россиянин занял пост генерального директора "Тобола" в июле. В минувшем сезоне костанайцы выиграли Кубок Казахстана, заняли восьмое место в национальном чемпионате и дошли до четвертого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047306-legendarnyy-rossiyskiy-futbolist-obvinil-rukovodstvo-tobola-v-moshennichestve-posle-uvolneniya/

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