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30 лет независимости Казахстана

Игорь Рабинер: Какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга - это фантастика

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Известный российский спортивный журналист Игорь Рабинер оценил выступление сборной Казахстана по футболу в матче против Словении в рамках обора на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на его страницу в Facebook.

Напомним, в решающем матче Казахстан уступил Словении со счетом 1:2. Наша сборная не смогла завоевать прямую путевку на чемпионат Европы.

"Казахстан сражался как мог, отыгрался в начале второго тайма, но без лидеров - Зайнутдинова и Тагыбергена - обыграть по заказу Словению на ее поле, повторив фокус с Финляндией, было бы чем-то запредельным.

И, весь матч сохраняя концентрацию и сражаясь изо всех невеликих сил, в конце игры команда Магомеда Адиева получила контратаку с большим числом словенцев - и второй гол. Но какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга - это фантастика".

Добавим, что сборная Казахстана сохранила шансы пробиться на Евро-2024. Для этого необходимо успешно выступить в плей-офф Лиги наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046939-igor-rabiner-kakoy-kollektiv-u-adieva-kak-parni-rubyatsya-drug-za-druga-eto-fantastika/

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