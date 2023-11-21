Игорь Рабинер: Какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга - это фантастика

Известный российский спортивный журналист Игорь Рабинер оценил выступление сборной Казахстана по футболу в матче против Словении в рамках обора на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на его страницу в Facebook.

Напомним, в решающем матче Казахстан уступил Словении со счетом 1:2. Наша сборная не смогла завоевать прямую путевку на чемпионат Европы.

"Казахстан сражался как мог, отыгрался в начале второго тайма, но без лидеров - Зайнутдинова и Тагыбергена - обыграть по заказу Словению на ее поле, повторив фокус с Финляндией, было бы чем-то запредельным.

И, весь матч сохраняя концентрацию и сражаясь изо всех невеликих сил, в конце игры команда Магомеда Адиева получила контратаку с большим числом словенцев - и второй гол. Но какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга - это фантастика".

Добавим, что сборная Казахстана сохранила шансы пробиться на Евро-2024. Для этого необходимо успешно выступить в плей-офф Лиги наций.

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