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Сборная Казахстана прилетела в Словению на отборочный матч Евро-2024

Опубликовано:

Александр Марочкин (справа)
Александр Марочкин (справа): Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной Казахстана прибыли в Словению в преддверии заключительного матча отборочного турнира Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт команды.

На опубликованных кадрах игроки находятся в аэропорту Любляны. Встреча квалификации состоится в столице Словении на стадионе "Стожице". Начало — 01:45 по времени Астаны в ночь на 21 ноября.

В воскресенье сборной Казахстана предстоит провести предматчевую тренировку и пресс-конференцию.

Для попадания на чемпионат Европы по футболу гостям нужна только победа. На данный момент в активе казахстанцев 18 очков, у словенцев 19 баллов. С первого места в группе на Евро-2024 квалифицировалась сборная Дании.

Напомним, первый матч со словенцами, который состоялся в Астане в марте, сборная Казахстана проиграла со счетом 1:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046519-sbornaya-kazahstana-priletela-v-sloveniyu-na-otborochnyy-match-evro-2024/

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