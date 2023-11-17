Джуд Беллингем выиграл премию лучшему молодому футболисту Европы

Англичанин Джуд Беллингем стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту Европы не старше 21 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Tuttosport — организаторов премии.
Лауреат определялся путем голосования 50 журналистов из авторитетных европейских СМИ. Беллингем набрал 485 баллов из 500 возможных. Для 20-летнего полузащитника эта первая награда Golden Boy в карьере. В прошлом году победителем премии стал испанец Гави из "Барселоны".
Беллингем в межсезонье перешел из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в испанский "Реал" (Мадрид) за сумму более 100 млн евро. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав три голевые передачи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046385-dzhud-bellingem-vyigral-premiyu-luchshemu-molodomu-futbolistu-evropy/