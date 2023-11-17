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Джуд Беллингем выиграл премию лучшему молодому футболисту Европы

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Джуд Беллингем
Джуд Беллингем: Pedro Salado / Getty Images

Англичанин Джуд Беллингем стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту Европы не старше 21 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Tuttosport — организаторов премии.

Лауреат определялся путем голосования 50 журналистов из авторитетных европейских СМИ. Беллингем набрал 485 баллов из 500 возможных. Для 20-летнего полузащитника эта первая награда Golden Boy в карьере. В прошлом году победителем премии стал испанец Гави из "Барселоны".

Беллингем в межсезонье перешел из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в испанский "Реал" (Мадрид) за сумму более 100 млн евро. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав три голевые передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046385-dzhud-bellingem-vyigral-premiyu-luchshemu-molodomu-futbolistu-evropy/

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