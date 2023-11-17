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Легендарный клуб лишили 10 очков в чемпионате Англии

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Футболисты "Эвертона"
Футболисты "Эвертона": Официальный сайт ФК "Эвертон"

Ливерпульский футбольный клуб "Эвертон" лишился 10 очков в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение финансового fair-play, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира.

Ранее АПЛ подала жалобу на клуб, делом занялась независимая комиссия. По итогам расследования и слушаний было установлено, что "Эвертон" за период до конца сезона-2021/22 понес убытки в размере 124,5 млн фунтов стерлингов, тогда как допустимый порог равен 105 млн.

Комиссия приняла решение лишить команду 10 очков в нынешнем розыгрыше АПЛ, вердикт вступил в силу. Из-за санкций "Эвертон" опустился с 14-й на 19-ю строчку и оказался в зоне вылета. Теперь в активе ливерпульцев четыре очка.

В клубе сообщили, что "шокированы и разочарованы решением комиссии", которое считают непропорциональным обвинению. "Эвертон" намерен обжаловать вердикт и обратиться в Апелляционный совет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046360-legendarnyy-klub-lishili-10-ochkov-v-chempionate-anglii/

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