Матч женской сборной Казахстана по футболу пройдет на нейтральной территории

Игры группового этапа женской Лиги наций УЕФА Казахстан – Израиль (23 ноября) и Израиль – Казахстан (26 ноября) пройдут на нейтральной территории, передает Казахстанская федерация футбола.

Альтернативное место проведения матчей женской национальной сборной Казахстана по футболу пока не выбрано.

"В настоящее время Казахстанская федерация футбола совместно с УЕФА ведет переговоры по определению места проведения встреч. Информация о месте проведения игр будет сообщена дополнительно", - гласит заявление КФФ.

Напомним, женская сборная Казахстана после двух сыгранных матчей в своей группе Лиги «С» занимает второе место, имея в своем активе 4 очка. Ранее подопечные главного тренера Мадияра Кембилова на выезде сыграли вничью с Эстонией (0:0) и обыграли Армению (2:1).

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