Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Челси" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 4:4

Опубликовано:

Эрлинг Холанд и Тьяго Силва (слева направо)
Эрлинг Холанд и Тьяго Силва (слева направо): Matthew Ashton - AMA/Getty Images

"Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с лондонским "Челси" в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги и стал единоличным лидером турнирной таблицы, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Великобритании завершилась со счетом 4:4. У гостей дубль оформил лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд (25-я и 47-я минуты), первый гол оформив с пенальти. Еще по мячу в составе "Сити" забили Мануэль Аканджи (45+1) и Родри (86). У "Челси" отличились Тьяго Силва (29), Рахим Стерлинг (37), Николас Джексон (67) и Коул Палмер (90+5, с пенальти).

Матч стал одним из самых результативных в сезоне АПЛ. Ранее в шестом туре "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 8:0.

Ничья позволила манчестерцам набрать 28 очков и единолично возглавить таблицу. В активе лондонцев 16 баллов, команда поднялась на десятое место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045361-chelsi-i-manchester-siti-sygrali-vnichyu-so-schetom-44/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.