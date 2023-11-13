"Челси" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 4:4

"Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с лондонским "Челси" в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги и стал единоличным лидером турнирной таблицы, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Великобритании завершилась со счетом 4:4. У гостей дубль оформил лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд (25-я и 47-я минуты), первый гол оформив с пенальти. Еще по мячу в составе "Сити" забили Мануэль Аканджи (45+1) и Родри (86). У "Челси" отличились Тьяго Силва (29), Рахим Стерлинг (37), Николас Джексон (67) и Коул Палмер (90+5, с пенальти).

Матч стал одним из самых результативных в сезоне АПЛ. Ранее в шестом туре "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 8:0.

Ничья позволила манчестерцам набрать 28 очков и единолично возглавить таблицу. В активе лондонцев 16 баллов, команда поднялась на десятое место.

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