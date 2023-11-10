"Ливерпуль" сенсационно проиграл: результаты матчей Лиги Европы

Английский "Ливерпуль" на выезде уступил французской "Тулузе" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА и пока не смог досрочно выйти в плей-офф, передает NUR.KZ.

Встреча команд во Франции завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Тулузы" отличились Арон Деннум (36-я минута), Тейс Даллинга (58) и Франк Магри (76), автоголом отметился Кристиан Касерес (74). У "Ливерпуля" мяч забил Диогу Жота (89).

В активе английской команды осталось девять очков, она лидирует в группе, но еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. "Тулуза" с семью баллами занимает второе место.

По итогам четырех туров группового этапа досрочно в плей-офф турнира вышли итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер". Победители групп Лиги Европы получат путевки в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места в квартетах, сыграют с клубами, которые вылетят с третьих позиций из Лиги чемпионов.

Все результаты четвертого тура в Лиге Европы:

Группа A

"Вест Хэм" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) - 1:0;

"Фрайбург" (Германия) — ТСЦ (Сербия) - 5:0.

Группа B

АЕК (Греция) — "Марсель" (Франция) - 0:2;

"Аякс" (Нидерланды) — "Брайтон" (Англия) - 0:2.

Группа C

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Спарта Прага" (Чехия) - 2:1.

"Бетис" (Испания) — "Арис" (Кипр) - 4:1.

Группа D

"Аталанта" (Италия) — "Штурм" (Австрия) - 1:0;

"Спортинг" (Португалия) — "Ракув" (Польша) - 2:1.

Группа E

"Тулуза" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) - 3:2;

ЛАСК (Австрия) — "Юнион" (Бельгия) - 3:0.

Группа F

"Ренн" (Франция) — "Панатинаикос" (Греция) - 3:1;

"Маккаби Хайфа" (Израиль) — "Вильярреал" (Испания) - 1:2.

Группа G

"Славия Прага" (Чехия) — "Рома" (Италия) - 2:0;

"Серветт" (Швейцария) — "Шериф" (Молдова) - 2:1.

Группа H

"Хеккен" (Швеция) — "Мольде" (Норвегия) - 1:3;

"Карабах" (Азербайджан) — "Байер" (Германия) - 0:1.

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