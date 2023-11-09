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В КФФ заявили об изменениях в казахстанском футболе

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Логотип КФФ
Логотип КФФ. Фото: kff.kz

В рамках внеочередного заседания Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола были внесены изменения в Кодекс этики и приняты другие решения, сообщает пресс-служба КФФ.

Так, в повестку дня заседания были включены вопросы о внесении изменений и дополнений в Кодекс этики КФФ, Правила по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, утверждении итогов соревнований среди женских команд в 2023 году.

Согласно утвержденной повестке дня, Исполком принял следующие решения:

- Внести изменения и дополнения в Кодекс этики КФФ и утвердить его в новой редакции;

- Внести изменения и дополнения в Политику по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников КФФ и утвердить ее в новой редакции "Политика КФФ по предотвращению и урегулированию конфликта интересов";

- Внести изменения и дополнения в Правила по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, организуемых КФФ и утвердить их в новой редакции;

- Утвердить итоговую турнирную таблицу результатов чемпионата РК по футболу среди женских команд сезона 2023 года;

- Утвердить итоги розыгрыша Кубка РК по футболу среди женских команд сезона 2023 года;

- Утвердить итоговую турнирную таблицу результатов чемпионата РК по футболу среди девушек в возрастной категории до 19 лет сезона 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044905-v-kff-zayavili-ob-izmeneniyah-v-kazahstanskom-futbole/

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