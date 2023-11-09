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"Бавария", "Интер" и "Реал" вышли в плей-офф: результаты матчей Лиги чемпионов

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Харри Кейн
Харри Кейн: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" обыграла на своем поле стамбульский "Галатасарай" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и обеспечила себе выход в 1/8 финала главного еврокубка, передает NUR.KZ.

Встреча в Германии завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Дубль в составе "Баварии" оформил Харри Кейн, а у "Галатасарая" отличился Седрик Бакамбу.

Благодаря этой победе мюнхенцы набрали максимальные 12 очков после четырех туров. Немецкая команда единственной на данный момент обеспечила себе первое место в группе.

Стопроцентного результата добился и мадридский "Реал", также гарантировавший себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Самая титулованная команда в истории турнира разгромила в столице Испании португальскую "Брагу" со счетом 3:0 благодаря голам Браима Диаса, Винисиуса Жуниора и Родриго. При этом гости в начале матча могли выйти вперед, но Альваро Джало не реализовал пенальти.

Также досрочно в плей-офф вышли испанский "Реал Сосьедад" и итальянский "Интер", выступающие в одной группе и набравшие по 10 очков. В четвертом туре они обыграли португальскую "Бенфику" (3:1) и австрийский "Ред Булл Зальцбург" (1:0) соответственно.

Все результаты дня в Лиге чемпионов:

Группа A

"Бавария" (Германия) — "Галатасарай" (Турция) - 2:1;

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 4:3.

Группа B

"Арсенал" (Англия) — "Севилья" (Испания) - 2:0;

ПСВ (Нидерланды) — "Ланс" (Франция) - 1:0.

Группа C

"Наполи" (Италия) — "Унион Берлин" (Германия) - 1:1;

"Реал" (Испания) — "Брага" (Португалия) - 3:0.

Группа D

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Бенфика" (Португалия) - 3:1;

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) — "Интер" (Италия) - 0:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044820-bavariya-inter-i-real-vyshli-v-pley-off-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/

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