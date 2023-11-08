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"Барселона" проиграла "Шахтеру": результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

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Матч "Шахтер" - "Барселона"
Матч "Шахтер" - "Барселона". Фото: Fantasista/Getty Images

В ночь на 8 ноября состоялся первый день четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Испанская "Барселона" в гостях уступила "Шахтеру" (Украина), передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу футболистов из "Шахтера". Единственный гол в игре забил Даниил Сикан на 40 минуте.

Английский "Манчестер Сити" уверенно обыграл швейцарский "Янг Бойз" со четом 3:0. Дублем отметился Эрлинг Холанд (23-я и 51-я минуты). Еще один забитый мяч в активе Фила Фодена (45-я минута).

Группа E

"Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:0

"Атлетико" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 6:0

Группа F

"Боруссия Дортмунд" - "Ньюкасл" (Англия) - 2:0

"Милан" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1

Группа H

"Шахтер" (Украина) - "Барселона" (Испания) - 1:0

"Порту" (Португалия) - "Антверпен" (Бельгия) - 2:0

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044641-barselona-proigrala-shahteru-rezultaty-matchey-ligi-chempionov-uefa/

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