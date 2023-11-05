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Герой матча "Ордабасы" - "Тобол" прокомментировал свой победный гол

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Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: ФК "Тобол"

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола", который стал автором единственного забитого мяча в финале Кубка Казахстана, Ислам Чесноков рассказал о своем будущем в команде, передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

23-летний футболист помог своей команде завоевать желанный трофей и забрать путевку в еврокубки.

«Рад, что удалось забить, однако забить мог любой в этой игре. У нас были возможности для этого. Вся команда хорошо играла, так что исключительно своей заслуги я здесь не вижу. Хочу поздравить наш клуб с этим трофеем и, конечно же, наших преданных болельщиков!» – говорит Чесноков.

У дебютанта сборной Казахстана по футболу заканчивается контракт с "Тоболом" и пока неясно будет ли продление с костанайцами или полузащитник попробует себя в других командах.

"Сейчас не хочется об этом говорить. Финал только завершился. Хочется отпраздновать успех вместе с командой, порадоваться. Долго к этому шли.
Конечно, хочется поиграть за рубежом, проявить себя там. Варианты? Разные варианты были. Посмотрим".

Также, Чесноков заявил, что сейчас самое главное это матчи сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, за которую он дебютировал в домашней игре против Финляндии.

"Да, тяжелые игры нас ожидают. Будем готовиться, тренироваться, чтобы подойти к предстоящим играм во всеоружии", - подытоживает Ислам.

Напомним, в этом отборочном цикле на Евро-2024 сборной Казахстана осталось провести два последних матча. Домашний - против Сан-Марино (17 ноября) и гостевой - против Словении (21 ноября). Для прямого выхода на чемпионат Европы Казахстану необходимо побеждать в обеих играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044203-geroy-matcha-ordabasy-tobol-prokommentiroval-svoy-pobednyy-gol/

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