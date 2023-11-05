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В столице открылся музей казахстанского футбола

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Магомед Адиев в музее казахстанского футбола
Магомед Адиев в музее казахстанского футбола. Фото: Федерация футбола Казахстана

В рамках празднования 110-летия казахстанского футбола, а также в целях сохранения богатой истории и популяризации этого вида спорта в Астане был открыт музей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Музей представляет историю футбола в Казахстане, включая достижения легендарных игроков и важные моменты развития игры в нашей стране. Коллектив, который трудился над созданием музея провел работу по сбору экспонатов, информации, документальных данных со всех уголков страны для воссоздания истории казахстанского футбола, которая датирована 1913 годом, когда в Семее местными энтузиастами были учреждены команды «Ярыш», ССК, «Олимп», «Нептун» и др. 

С открытием музея Казахстанскую федерацию поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино. От отметил, что в богатой истории футбола в нашей стране он убедился, когда посещал Казахстан с официальным визитом.

«Несколько месяцев назад мне довелось побывать в Вашей прекрасной стране и воочию убедиться в невероятной страсти и любви к футболу, которая существует в Казахстане. Несомненно, музей внесет свой вклад в то, чтобы отдать дань уважения 110-летней истории футбола в вашей стране, истории богатой эмоциями, подвигами и личностями, а также всем тем, кто поддерживает жизнь нашего спорта в вашей стране, кто внес и продолжает вносить свой вклад в это бесценное наследие», - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

В стороне не остался и президент УЕФА Александер Чеферин, который также направил поздравительное письмо.

«Хочу поздравить Казахстанскую федерацию футбола с официальным открытием Музея футбола. Такие важные события стали свидетельством того, что национальная ассоциация развивается в правильном направлении и стала авторитетной среди ассоциаций-членов УЕФА. Ваше участие в клубных соревнованиях УЕФА и растущие успехи национальной команды свидетельствуют о прогрессе ассоциации на всех уровнях, которая имеет потенциал с полной гордостью выступать на самых высоких уровнях европейского футбола. Я желаю КФФ дальнейших успехов, потому что вы прошли большой путь, и ваш успех принадлежит стране, которая действительно живет футболом и любит футбол».

В фонд музея были переданы экспонаты от Айгуль Сегизбаевой, которая является дочерью выдающегося футболиста и тренера Тимура Сегизбаева. Спортивный журналист Алим Анапьянов передал в дар свои книги, также как футбольный историк и обзреватель Станислав Сарсеков.

Добавим, что каждый желающий может передать в фонд музея экспонаты, связанные с историей нашего футбола. 

Музей будет работать в будние дни  с 10:00 до 17:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044198-v-stolitse-otkrylsya-muzey-kazahstanskogo-futbola/

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