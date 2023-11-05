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Хет-трик Кейна помог "Баварии" разгромить дортмундскую "Боруссию"

Опубликовано:

Харри Кейн
Харри Кейн: Stuart Franklin/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала крупную победу над дортмундской "Боруссией" в рамках 10-го тура чемпионата Германии по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Сигнал Идуна Парк" завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе "Баварии" хет-трик оформил англичанин Харри Кейн (9-я, 72-я и 90+3-я минуты), еще один мяч забил француз Дайо Упамекано (4).

Благодаря этой победе мюнхенцы набрали 26 очков после 10 туров и занимают второе место в таблице, уступая только леверкузенскому "Байеру" (28). Действующие чемпионы Германии еще не проигрывали в нынешнем сезоне Бундеслиги.

У "Боруссии" осталось 21 очко после 10 матчей, команда идет на четвертой позиции. Для дортмундцев поражение стало первым в розыгрыше Бундеслиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044146-het-trik-keyna-pomog-bavarii-razgromit-dortmundskuyu-borussiyu/

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