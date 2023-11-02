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"У них, может, и Гвардиола там есть, я откуда знаю": Леонид Слуцкий прокомментировал возможное назначение в "Актобе"

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Фото: news.sportbox.ru

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о последних слухах о его назначении на пост главного рулевого казахстанского футбольного клуба "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на Eurofootball.ru

Экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий отметил, что ничего не знает про клуб из Казахстана и не читает новости. К тому же он дал понять, что ему не было бы интересно там работать.

"Я могу быть в каких угодно списках, у них, может, и Гвардиола там есть, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном", - заявил Слуцкий.

Последним клубом 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года. На данный момент он принимает участие в различных шоу на YouTube.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043871-u-nih-mozhet-i-gvardiola-tam-est-ya-otkuda-znayu-leonid-slutskiy-prokommentiroval-svoe-naznachenie-v-aktobe/

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