"У них, может, и Гвардиола там есть, я откуда знаю": Леонид Слуцкий прокомментировал возможное назначение в "Актобе"

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о последних слухах о его назначении на пост главного рулевого казахстанского футбольного клуба "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на Eurofootball.ru

Экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий отметил, что ничего не знает про клуб из Казахстана и не читает новости. К тому же он дал понять, что ему не было бы интересно там работать.

"Я могу быть в каких угодно списках, у них, может, и Гвардиола там есть, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном", - заявил Слуцкий.

Последним клубом 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года. На данный момент он принимает участие в различных шоу на YouTube.

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