"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл на легендарном "Олд Траффорд"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" потерпел крупное поражение на домашнем стадионе против "Ньюкасла" в рамках 1/8-й Кубка лиги, передает NUR.KZ.

"Красные дьяволы" являются действующими победителями Кубка лиги. В прошлом финальном противостоянии они одолели как раз-таки "Ньюкасл". В этот раз команды встретились на стадии 1/8-й. Соперники смогли взять реванш за обидное поражение в прошлом году.

"Ньюкасл" обыграл "Манчестер Юнайтед" с разгромным счетом - 3:0. В составе победителей отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.

Таким образом, «Ньюкасл» вышел в четвертьфинал турнира, а «Манчестер Юнайтед» завершил участие в Кубке лиги.

Отметим, на прошлой стадии турнира «Ньюкаслу» удалось обыграть с минимальным счетом «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в раунде 1/16-й финала разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

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