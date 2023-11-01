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Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии, заявил глава ФИФА

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Кубок мира по футболу
Кубок мира по футболу. Фото: Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своем Instagram подтвердил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия, передает NUR.KZ.

Функционер напомнил, что ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, а ЧМ-2030 — в Испании, Португалии и Марокко. При этом в 2030 году в честь столетия турнира по одному матчу открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

"А ЧМ-2034 состоится в Саудовской Аравии. Три розыгрыша, пять континентов и десять стран, которые будут участвовать в организации матчей. Это делает футбол по-настоящему глобальным", — заявил Инфантино.

Ранее во вторник Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира 2034 года. Таким образом, Саудовская Аравия осталась единственным претендентом. Чемпионат мира пройдет в этой стране впервые.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043463-chempionat-mira-po-futbolu-2034-goda-proydet-v-saudovskoy-aravii-zayavil-glava-fifa/

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