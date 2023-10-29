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Дубль Холанда помог "Сити" разгромить "Юнайтед" в манчестерском дерби

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Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд: Robbie Jay Barratt / Getty Images

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), Эрлинг Холанд укрепил лидерство в бомбардирской гонке, передает NUR.KZ.

Встреча команд состоялась на "Олд Траффорд" — домашнем стадионе "МЮ". Гости выиграли со счетом 3:0. Холанд на 26-й минуте реализовал пенальти, на 49-й минуте забил мяч ударом головой, а на 80-й отдал голевую передачу Филу Фодену. В активе норвежца теперь 11 голов в сезоне АПЛ, он лидирует в зачете бомбардиров.

Напомним, в октябре Холанд возглавил список самых дорогих футболистов мира по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt.

Победа в манчестерском дерби позволила "Сити" набрать 24 очка и догнать в таблице "Арсенал". Команда Хосепа Гвардиолы уступает лондонцам по дополнительным показателям и занимает третье место. Лидирует в таблице "Тоттенхэм" (25 баллов), "Юнайтед" с 15 очками идет на восьмой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043070-dubl-holanda-pomog-siti-razgromit-yunayted-v-manchesterskom-derbi/

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