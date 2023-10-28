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Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" на последних минутах

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Джуд Беллингем
Джуд Беллингем: Pedro Salado / Getty Images

Мадридский "Реал" благодаря дублю англичанина Джуда Беллингема обыграл "Барселону" в чемпионате Испании по футболу и оторвался от соперника в турнирной таблице, передает NUR.KZ.

Встреча 11-го тура Примеры завершилась со счетом 2:1. "Барселона" забила уже на шестой минуте усилиями Илкая Гюндогана, однако во втором тайме "Реал" добился волевой победы. Сначала Беллингем дальним ударом помог свой команде отыграться (68-я минута), а затем и принес ей победу (90+2).

Родриго и Илкай Гюндоган
Родриго и Илкай Гюндоган (слева направо): Pedro Salado / Getty Images

Матч проходил на "Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса", где "Барселона" играет во время реконструкции "Камп Ноу". Для хозяев поражение в Эль-Класико стало первым в нынешнем сезоне.

В активе каталонцев осталось 24 очка, они идут третьими в Примере. "Реал" набрал 28 баллов и вновь возглавил таблицу, опередив "Жирону" по дополнительным показателям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042989-dubl-bellingema-prines-realu-pobedu-nad-barselonoy-na-poslednih-minutah/

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