Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" на последних минутах

Мадридский "Реал" благодаря дублю англичанина Джуда Беллингема обыграл "Барселону" в чемпионате Испании по футболу и оторвался от соперника в турнирной таблице, передает NUR.KZ.

Встреча 11-го тура Примеры завершилась со счетом 2:1. "Барселона" забила уже на шестой минуте усилиями Илкая Гюндогана, однако во втором тайме "Реал" добился волевой победы. Сначала Беллингем дальним ударом помог свой команде отыграться (68-я минута), а затем и принес ей победу (90+2).

Родриго и Илкай Гюндоган (слева направо): Pedro Salado / Getty Images

Матч проходил на "Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса", где "Барселона" играет во время реконструкции "Камп Ноу". Для хозяев поражение в Эль-Класико стало первым в нынешнем сезоне.

В активе каталонцев осталось 24 очка, они идут третьими в Примере. "Реал" набрал 28 баллов и вновь возглавил таблицу, опередив "Жирону" по дополнительным показателям.

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