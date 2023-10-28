Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" на последних минутах

Мадридский "Реал" благодаря дублю англичанина Джуда Беллингема обыграл "Барселону" в чемпионате Испании по футболу и оторвался от соперника в турнирной таблице, передает NUR.KZ.
Встреча 11-го тура Примеры завершилась со счетом 2:1. "Барселона" забила уже на шестой минуте усилиями Илкая Гюндогана, однако во втором тайме "Реал" добился волевой победы. Сначала Беллингем дальним ударом помог свой команде отыграться (68-я минута), а затем и принес ей победу (90+2).
Матч проходил на "Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса", где "Барселона" играет во время реконструкции "Камп Ноу". Для хозяев поражение в Эль-Класико стало первым в нынешнем сезоне.
В активе каталонцев осталось 24 очка, они идут третьими в Примере. "Реал" набрал 28 баллов и вновь возглавил таблицу, опередив "Жирону" по дополнительным показателям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042989-dubl-bellingema-prines-realu-pobedu-nad-barselonoy-na-poslednih-minutah/