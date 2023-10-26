Гол Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Милан": результаты матчей Лиги чемпионов

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершился в ночь на четверг. В центральной встрече дня французский "ПСЖ" одержал крупную победу над итальянским "Миланом", передает NUR.KZ.

Противостояние грандов европейского футбола в Париже завершилось разгромом гостей со счетом 3:0. В составе "ПСЖ" отличились Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин. Гол Усмана Дембеле в начале второго тайма был отменен после видеопросмотра из-за фола в атаке. Победа позволила французской команде возглавить "группу смерти" с шестью очками.

В другом матче квартета немецкая "Боруссия" из Дортмунда обыграла английский "Ньюкасл" благодаря голу Феликса Нмеча. У этих клубов теперь по четыре очка, а "Милан" с двумя баллами и без забитых мячей замыкает таблицу.

Действующий победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" показал стопроцентный результат после трех туров. В среду английская команда на выезде обыграла швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. У гостей дубль оформил самый дорогой футболист мира Эрлинг Холанд и ещё один мяч забил Мануэль Аканджи, у хозяев отличился Мешак Элиа.

Все результаты дня в Лиге чемпионов:

Группа E

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Лацио" (Италия) - 3:1;

"Селтик" (Шотландия) — "Атлетико" (Испания) - 2:2.

Группа F

"ПСЖ" (Франция) — "Милан" (Италия) - 3:0;

"Ньюкасл" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) - 0:1.

Группа G

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Манчестер Сити" (Англия) - 1:3;

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:1.

Группа H

"Барселона" (Испания) — "Шахтер" (Украина) - 2:1;

"Антверпен" (Бельгия) — "Порту" (Португалия) - 1:4.

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