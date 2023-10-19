Девять сборных досрочно пробились на Евро-2024

За несколько туров до окончания отборочного раунда чемпиона Европы-2024 по футболу досрочно пробились в финальную часть турнира девять сборных, передает NUR.KZ.

Германия в отборе не принимала участие, являясь хозяйкой Евро. Также спокойно готовиться к турниру могут сборные Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Турции, Шотландии, Австрии и Англии.

Что касается сборной Казахстана по футболу, то наша команда после победы над Финляндией сохранила шансы на успешное завершение отборочного цикла. В борьбе за две прямые путевки бьются Словения, Казахстан и Дания.

Отметим, что если наша сборная не пробьется на Евро через квалификацию, то будет шанс завоевать путевку через плей-офф Лиги наций.

Всего в Евро-2024 примут участие 24 команды. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.