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Защитник сборной Казахстана Сергей Малый не сыграет против Дании

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Сергей Малый
Сергей Малый. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Сергей Малый получил травму и не сможет помочь команде в предстоящем выездном матче против Дании, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал Kozhakhmet_inside.

Опытный 33-летний защитник сборной Казахстана и футбольного клуба "Ордабасы" (Шымкент) Сергей Малый получил повреждение на тренировке. Теперь его участие в ближайших встречах с Данией и Финляндией под большим вопросом.

Несмотря на травму, он все же отправился вместе с командой на выезд. Поэтому окончательно исключать его участие в этих матчах нельзя.

Медицинский штаб делает всё, чтобы защитник сумел выйти на поле хотя бы во встрече с финнами.

Напомним, сборная Казахстана проведет выездной матч против Дании в рамках отборочного раунда на Евро-2024 в ночь с 14 по 15 октября в 00:45 по времени Астаны.

Через три дня после матча с датчанами, подопечные Магомеда Адиева встретятся со сборной Финляндии. Встреча пройдет 17 октября в 22.00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2040854-zaschitnik-sbornoy-kazahstana-sergey-malyy-ne-sygraet-protiv-danii/

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