Сборная Казахстана по футболу продолжает подготовку к выездным матчам против Дании и Финляндии (фото)

Национальная сборная Казахстана по футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Алматы перед предстоящими выездными матчами отборочного раунда на чемпионат Европы-2024 против Дании и Финляндии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Национальная сборная Казахстана продолжает подготовку к предстоящим отборочным матчам Чемпионата Европы 2024 года против Дании и Финляндии. Учебно-тренировочный сбор стартовал 6 октября и продолжится до 12-го числа, после чего команда отправится в Копенгаген. К сборной уже присоединились лидеры команды, среди которых: Асхат Тагыберген, Бахтиер Зайнутдинов, Максим Самородов и Нуралы Алип.

Асхат Тагыберген. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Максим Самородов. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Нуралы Алип. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Напомним, 14 октября подопечные Магомеда Адиева сыграют против Дании. Игра состоится в Копенгагене, на стадионе «Паркен». Начало встречи – в 00:45 по времени Астаны.

Игорь Шацкий. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Главный тренер Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Через три дня после матча с Данией наша команда отправится в Хельсинки на матч против Финляндии. Игра состоится на стадионе «Олимпиястадион». Начало – в 22:00 по времени Астаны.

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