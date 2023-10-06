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Новый клуб: Абат Аймбетов может покинуть футбольную "Астану"

Опубликовано:

Футболист
Абат Аймбетов. Фото: kff.kz

Нападающий сборной Казахстана и футбольного клуба "Астана" Абат Аймбетов может продолжить карьеру в другой команде, среди вариантов называется шымкентский "Ордабасы", передает Sports.kz.

«Абат Аймбетов в следующем сезоне может перейти в „Ордабасы“. Этот вопрос поднимался в начале текущего чемпионата. Переговоры начнутся в ближайшее время», — сообщили в телеграм-канале "Aladop".

28-летний Аймбетов стал игроком столичного клуба в прошлом году, куда перешел из самарских «Крыльев Советов» (Россия).

Отметим, что в 23 матчах текущего розыгрыша КПЛ казахстанский форвард отметился семью забитыми голами и тремя результативными передачами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2039960-novyy-klub-abat-aymbetov-mozhet-pokinut-futbolnuyu-astanu/

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