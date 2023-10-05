Футбольная "Астана" уступила в домашнем матче группового раунда Лиги Конференций

Футбольный клуб "Астана" на своем поле проиграл чешской "Виктории Пльзень" со счетом - 1:2 в рамках группового раунда Лиги Конференций, передает NUR.KZ.

На Астана арене в рамках группового раунда подопечные Григория Бабаяна проводили второй матч. Первую встречу против загребского "Динамо" на выезде "Астана" проиграла с разгромным счетом - 1:5. Домашний же матч столичный клуб начинал более оптимистично. В первом тайме команды не отметились забитыми голами и на перерыв ушли с нулями на табло.

На старте второго отрезка хозяева поля смогли открыть счет усилиями Марина Томасова. Ответ от чешской команды не заставил себя долго ждать. Гости сначала сравняли счет, а потом и вовсе вышли вперед. До конца матча у футболистов было несколько опасных моментов, но подводила реализация. Итоговый счет - 1:2. "Астана" уступает на своем поле.

Ответный матч против "Виктории Пльзень" пройдет 12 декабря в Чехии.

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