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Чемпионат мира-2030 по футболу впервые пройдет на трех континентах

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Логотип ФИФА
ФИФА. Фото: OZAN KOSE/Getty Images

Международная федерация футбола приняла решение провести чемпионат мира-2030 в новом формате, помимо расширенного количества стран-участниц, мундиаль еще ждут разные локации проведения, передает NUR.KZ со ссылкой на Mundodeportivo.com.

Матч-открытие пройдет в Уругвае. В нем сыграет Уругвай - так ФИФА отметит 100-летие первого мундиаля (ЧМ-1930 проходил в Уругвае).

Аргентина и Парагвай проведут матчи первого тура в своих странах.

Остальные все матчи примут Испания, Португалия и Марокко. Со следующего чемпионата мира в турнире будут участвовать 48 команд.

«Совет ФИФА, представляющий весь футбольный мир, единогласно решил отметить столетие чемпионата мира, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом. В результате празднование будет проходить в Южной Америке, и три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — проведут по одному матчу. Первый из них, разумеется, будет проведен на стадионе, с которого все начиналось, — на легендарном „Сентенарио“ в Монтевидео», — заявил глава организации Джанни Инфантино.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в трех странах - США, Канаде и Мексике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2039649-chempionat-mira-2030-po-futbolu-vpervye-proydet-na-treh-kontinentah/

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