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Сборная Казахстана по футзалу начала подготовку к матчу элитного раунда отбора на ЧМ-2024

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Федерация футбола Казахстана

Национальная сборная Казахстана по футзалу прилетела в Баку, где проведет мачт против Азербайджана в рамках элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочные матчи элитного раунда к чемпионату мира 2024 года против Азербайджана.

В список вошли 16 игроков.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба – «Кайрат»), Канат Жеткирбаев («Актобе»);

Полевые игроки: Дуглас, Эдсон, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все – «Кайрат»), Чингиз Есенаманов, Райымбек Жума, Акжол Дарибай (все – «Семей»), Азат Валиуллин, Расул Абдуманапулы (оба – «Аят»), Арнольд Кнауб («Жетысу»), Олжас Тайбасаров («Астана»), Лео («Жоинвиль», Бразилия).

Тренерский штаб: Рикардо Кака – главный тренер, Даурен Нургожин – ассистент главного тренера, Григорий Шамро – тренер вратарей, Вендел Луиз – тренер по физподготовке, Ахматхон Искандаров – доктор, Ойбек Пулатов – массажист, Куаныш Избасаров – менеджер, Рахат Акимкул – администратор.

Напомним, 6 октября сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла ЧМ-2024 сыграет в гостях с Азербайджаном в Баку, а 11 октября примет эту же команду в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2039482-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-nachala-podgotovku-k-matchu-elitnogo-raunda-otbora-na-chm-2024/

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