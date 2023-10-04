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"МЮ" и "Арсенал" проиграли: результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

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"Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед". Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images

Состоялся первый день матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Неожиданно потерпели поражение английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", передает NUR.KZ.

Так, "МЮ" проиграл турецкому "Галатасараю" со счетом 2:3. В составе английской команды дважды отличился Расмус Хейлунн. У победителей голы забивали Уилфрид Заа, Керем Актюркоглу и Мауро Икарди.

Параллельно французский "Ланс" на своем поле оказался сильнее "Арсенала" со счетом 2:1. победил "Арсенал". У хозяев голы на свой счет записали Эдриен Томассон и Элье Ваи, а у "канониров" Габриэль Жезус.

Группа А

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Галатасарай" (Турция) - 2:3

"Копенгаген" (Дания) - "Бавария" (Германия) - 1:2

Группа B

"Ланс" (Франция) - "Арсенал" (Англия) - 2:1

ПСВ (Нидерланды) - "Севилья" (Испания) - 2:2

Группа C

"Унион Берлин" (Германия) - "Брага" (Португалия) - 2:3

"Наполи" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания) - 2:3

Группа D

"Зальцбург" (Австрия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2

"Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2039421-myu-i-arsenal-proigrali-rezultaty-matchi-ligi-chempionov-uefa/

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