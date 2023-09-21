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"Бавария" с "МЮ" устроили триллер: результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

Опубликовано:

ФК "Бавария"
ФК "Бавария". Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Во второй день крупных побед добились немецкая "Бавария" и лондонский "Арсенал", передает NUR.KZ.

Так, "Бавария" на своем поле оказалась сильнее "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У немецкой команды отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Гарри Кейн и Матис Тель. У "МЮ" забивали Расмус Хойлунд и Каземиро (дубль).

"Арсенал" в свою очередь разгромил "Арсенал" ПСВ (Нидерланды). "Канониры" отправли в ворота соперников четыре безответных мяча. Голами отметились Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэл Жезус и Мартин Эдегор.

Группа А

"Бавария" - МЮ - 4:3

"Галатасарай" - "Коппенгаген" - 2:2

Группа B

"Арсенал" - ПСВ - 4:0

"Севилья" - "Ланс" - 1:1

Группа C

"Наполи" - "Брага" - 2:1

"Реал" - "Унион" - 1:0

Группа D

"Реал Сосьедад" - "Интер" - 1:1

"Бенфика" - "Ред Булл Зальцбург" - 0:2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2037492-bavariya-s-myu-ustroili-triller-rezultaty-matche-ligi-chempionov-uefa/

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