"Бавария" с "МЮ" устроили триллер: результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Во второй день крупных побед добились немецкая "Бавария" и лондонский "Арсенал", передает NUR.KZ.
Так, "Бавария" на своем поле оказалась сильнее "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У немецкой команды отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Гарри Кейн и Матис Тель. У "МЮ" забивали Расмус Хойлунд и Каземиро (дубль).
"Арсенал" в свою очередь разгромил "Арсенал" ПСВ (Нидерланды). "Канониры" отправли в ворота соперников четыре безответных мяча. Голами отметились Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэл Жезус и Мартин Эдегор.
Группа А
"Бавария" - МЮ - 4:3
"Галатасарай" - "Коппенгаген" - 2:2
Группа B
"Арсенал" - ПСВ - 4:0
"Севилья" - "Ланс" - 1:1
Группа C
"Наполи" - "Брага" - 2:1
"Реал" - "Унион" - 1:0
Группа D
"Реал Сосьедад" - "Интер" - 1:1
"Бенфика" - "Ред Булл Зальцбург" - 0:2.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2037492-bavariya-s-myu-ustroili-triller-rezultaty-matche-ligi-chempionov-uefa/