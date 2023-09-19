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ФК "Астана" прибыла в Хорватию для первого матча в групповом раунде Лиги Конференций

Опубликовано:

ФК "Астана"
ФК "Астана": Фото: fcastana.kz

Футбольная "Астана" прилетела в Загреб, где проведет дебютный матч группового раунда Лиги Конференций против "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Подопечные Григория Бабаяна прибыли в столицу Хорватии за три дня до матча. На своей странице в Instagram столичный клуб поделился видео прилета. Матч пройдет в ночь с 21-го на 22-е сентября в 01.00 по времени Астаны.

В группе С помимо «Астаны» и "Динамо", также выступят чешская «Виктория» из Пльзени и косовский клуб «Балкани».

Напомним, казахстанская команда уже играла с «Динамо» в квалификации Лиги Чемпионов и потерпела поражение по сумме двух встреч с общим счетом 0:6 (0:4, 0:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2037259-fk-astana-pribyla-v-horvatiyu-dlya-pervogo-matcha-v-gruppovom-raunde-ligi-konferentsiy/

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