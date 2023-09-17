"Кайрат" обыграл "Жетысу" в матче КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу над командой "Жетысу" из Талдыкоргана в матче 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу-2023, передает NUR.KZ.
Счет в матче открыл ФК "Жетысу". На 12-й минуте отличился Нурбол Нурберген.
"Кайрату" удалось сравнять в первом тайме. На 33-й минуте забил Жоао Пауло.
Во втором тайме Пауло вновь отметился забитым мячом. Он отличился на 62-й минуте. Его стал победным в игре.
Таким образом, "Кайрат" набрал 38 очков и занял промежуточное четвертое место в турнирной таблице.
У "Жетысу" 25 очков и девятая строчка. Лидирует "Ордабасы" (49 очков).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036932-kayrat-obygral-zhetysu-v-matche-kpl/