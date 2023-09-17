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Криштиану Роналду подал в суд на бывшую команду

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/alnassr

Именитый португальский футболист Криштиану Роналду начал судебный процесс с итальянским "Ювентусом" из-за долгов по зарплате, передает NUR.KZ со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Роналду подал в суд на туринский клуб из-за невыплаты зарплаты во время пандемии коронавируса. Отмечается, что клуб должен именитому португальцу около €19,9 млн в рамках неофициального соглашения.

В период  пандемии «Ювентус» заключил с некоторыми футболистами команды, в частности с Роналду, тайное соглашение. Игроки пошли на снижение зарплаты, чтобы через время получить обещанные деньги. При этом Роналду обещали перевести деньги даже в случае его ухода в другой клуб, однако он их так и не получил.

На данный момент португальский нападающий выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, в который перешел зимой 2023 года на правах свободного агента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036928-krishtianu-ronaldu-podal-v-sud-na-byvshuyu-komandu/

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