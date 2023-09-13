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Неймар помог своей сборной одержать победу в матче отборочного цикла на чемпионат мира - 2026

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Неймар
Неймар. Фото: Lars Baron/Getty Images

Сборная Бразилии по футболу одержала минимальную победу (1:0) против Перу в рамках квалификации на чемпионат мира - 2026, результативной передачей на последних минутах отметился звездный нападающий команды - Неймар, передает NUR.KZ со ссылкой на Чемпионат.

Бразильская команда проводила 2-й тур отборочного турнира чемпионата мира - 2026 на выезде. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 90-й минуте забил защитник Маркиньос с передачи Неймара.

В 1-м туре сборная Бразилии обыграла сборную Боливии с разгромным счётом 5:1. Перу сыграла вничью с Парагваем (0:0). По итогам двух туров бразильцы занимают первое место с шестью очками. Перу расположилось на шестой строчке с одним очком.

Всего в отборе на чемпионат мира участвуют 10 стран. Первые шесть сборных по итогам двух кругов попадут в финальную часть турнира, седьмое место сыграет в межконтинентальном плей-офф.

Напомним, чемпионат мира - 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных, которые сыграют в 16 городах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036430-neymar-pomog-svoey-sbornoy-oderzhat-pobedu-v-matche-otborochnogo-tsikla-na-chempionat-mira-2026/

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