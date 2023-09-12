Магомед Адиев встретился с Геннадием Головкиным

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев встретился с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram рулевого команды.

"С Геннадием Головкиным, великим человеком и очень простым в общении. Обменялись мнениями и поговорили о спорте. Был рад такой встрече, Геннадий рассказал, что всем сердцем болеет за сборную Казахстана и всегда следит за нашими результатами. А результаты действительно впечатляющие, искренне заявил он. Для меня это очень приятные слова от такого мастера в спорте" - подписал совместное фото Адиев.

Напомним, в домашнем матче отбора на Евро-2024 сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией со счетом - 1:0. На том матче также присутствовал Геннадий Головкин.

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