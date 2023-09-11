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Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам после победы над Северной Ирландией

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов: Фото: Федерация футбола Казахстана

Нападающий сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов после победы в домашнем матче отборочного цикла на Евро-2024 над Северной Ирландией сделал заявление для болельщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Просто поддерживайте нас, пожалуйста и в горе, и в радости, потому что после того матча (против Финляндии - прим. ред.) много хейта было. Мы одно дело делаем. Давайте будем все вместе одним целым. Вам рахмет за поддержку. Мы ради вас играли" - обращается к поклонникам Зайнутдинов.

Напомним, сборная Казахстана по футболу обыграла в домашнем квалификационном матче чемпионата Европы 2024 Северную Ирландию со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Максим Самородов. Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и провел на поле 88 минут, в концовке второго тайма его заменил Абат Аймбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036073-bahtier-zaynutdinov-obratilsya-k-bolelschikam-posle-pobedy-nad-severnoy-irlandiey/

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