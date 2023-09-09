Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Как начну проигрывать может выгонят совсем": главный тренер сборной Казахстана пошутил о смене гражданства

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев: Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев перед завтрашним матчем отборочного цикла Евро-2024 ответил на вопросы журналистов о смене гражданства, передает корреспондент NUR.KZ.

На традиционной пресс-конференции перед матчем национальной сборной в квалификации на чемпионат Европы главный рулевой команды ответил на вопросы СМИ. Среди прочих, журналисты спросили у Адиева про смену российского гражданства на казахстанское.

"Пока игры были предстоящие мы решили отложить этот вопрос. Надо было сконцентрироваться на этих играх. Сейчас посмотрим после игры. Может как начну проигрывать не то что гражданство, но и выгонят совсем (смеется)" - отвечает журналистам Адиев.

Напомним, матч сборной Казахстана против Северной Ирландии пройдет завтра на Астана арене в 19.00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035968-kak-nachnu-proigryvat-mozhet-vygonyat-sovsem-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-poshutil-o-smene-grazhdanstva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.