"Как начну проигрывать может выгонят совсем": главный тренер сборной Казахстана пошутил о смене гражданства

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев перед завтрашним матчем отборочного цикла Евро-2024 ответил на вопросы журналистов о смене гражданства, передает корреспондент NUR.KZ.

На традиционной пресс-конференции перед матчем национальной сборной в квалификации на чемпионат Европы главный рулевой команды ответил на вопросы СМИ. Среди прочих, журналисты спросили у Адиева про смену российского гражданства на казахстанское.

"Пока игры были предстоящие мы решили отложить этот вопрос. Надо было сконцентрироваться на этих играх. Сейчас посмотрим после игры. Может как начну проигрывать не то что гражданство, но и выгонят совсем (смеется)" - отвечает журналистам Адиев.

Напомним, матч сборной Казахстана против Северной Ирландии пройдет завтра на Астана арене в 19.00.