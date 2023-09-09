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Абат Аймбетов высказался о настрое футболистов перед завтрашним матчем с Северной Ирландией

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Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: Фото: kff.kz

На предматчевой пресс-конференции о мотивации перед следующей игрой против Северной Ирландии высказался нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Футболист отметил, что все игроки национальной сборной находятся в хорошем настроении и готовы на 100 процентов к следующей игре.

"Настроение отличное. После поражения в первой игре (против Финляндии - прим.ред.) у нас был день собраться. Сейчас все игроки собрались, постараемся сыграть хорошо и победить. На игре будет Президент, поэтому перед Президентом, перед всем казахским народом, я думаю, каждый футболист будет играть от всей души. Победой мы сможем сделать нашу страну счастливой" - заявляет журналистам Аймбетов.

Напомним, в предыдущем матче с Северной Ирландией в Белфасте на последних минутах победный гол забил именно Абат Аймбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035967-abat-aymbetov-vyskazalsya-o-nastroe-futbolistov-pered-zavtrashnim-matchem-s-severnoy-irlandiey/

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