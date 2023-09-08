"Могли наиграть на ничью": футбольный эксперт о результате матча сборной Казахстана против Финляндии

Футбольный комментатор Дидар Кадыров подвел итоги матча и проанализировал игру сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024 против Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.

-Счет 0:1, заслуженный ли результат?

- Мы точно не наиграли на гол, откровенно по моментам, которые у нас были. Нужно понимать мы сборная, которая ниже классом, чем большинство, если судить по статусности клубов, которые мы представляем, мы явно уступаем всем соперникам. Нужно понимать, что мы благодаря дисциплине, некой самоотдаче оказались на второй строчке в этой турнирной таблице. Мы не понимали как пройти с фланга. Мы не понимали, как найти игрока в штрафной площади в верховой передаче. Финны воспользовались моментом, где у нас проспала опорка. Игрок спокойно принял мяч. В этот момент за ним не успел Тагыберген. Он выдает передачу туда на Антмана, который спокойно врывается и разыгрывает. За ним не успевает двое других. Это какая-то коллективная ошибка. Ситуация в том, что подобное случается в подобных играх. Это был близкий матч, где мы пропустили в концовке. Где-то не докачали, наш максимум наиграть был на ничью.

- Топ матч между двумя лидерами группы, интрига разрешилась? Финны лучше нас?

- Мы сейчас добротная хорошая европейская команда. Мы не можем перескочить через один уровень и оказаться вдруг в элите, но для нас это уже топ. Вот сейчас Магомеда Адиева можно хвалить за то, что он сотворил с нашей сборной, что она играет так со всеми, а не только с финнами.

- Что необходимо сделать, чтобы в следующем матче сыграть лучше?

- Давайте не будем слишком требовательны к себе. Мы почему-то не учитываем то, как сыграли финны, которые перекрыли все зоны на подступах. Два опорника, они потрясающе действовали сегодня. Два фулбека, которые закрыли вообще все. По факту у них комбинация получилась настолько простой насколько это вообще можно представить.

На данный момент первое место в группе занимает Финляндия с 12-ю очками, следом за ней идут Дания и Словения с 10-ю баллами. Казахстан расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 9 очков, следующий наш соперник Северная Ирландия забирает пятую позицию с тремя баллами. Последнее место в группе у Сан-Марино, на их счету еще нет очков.