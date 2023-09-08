Сложным соперником назвал сборную Казахстана по футболу тренер финнов

Главный рулевой сборной Финляндии Маркку Канерва остался доволен игрой своих подопечных в гостевом матче против Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

"В сложной игре, против сложного соперника добыли три очка. Наш стартовый состав был такой же, как против Словении. Тот матч мы выиграли, поэтому я посчитал, что не было смысла менять состав. Этот матч был пятым по счету, то есть мы прошли уже полпути квалификации.

Еще немного матчей осталось сыграть и много сложных матчей, в которых будет решаться судьба распределения мест в нашей группе. У нас впереди самый сложный матч - это игра с Данией", - заявил Маркку Канерва журналистам.

На данный момент финская команда занимает первое место в группе H. В ее активе 12 очков. Следующий матч финны проведут на своем поле, 10 сентября, против сборной Дании.