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30 лет независимости Казахстана

Сложным соперником назвал сборную Казахстана по футболу тренер финнов

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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва: Фото: Федерация футбола Финляндии

Главный рулевой сборной Финляндии Маркку Канерва остался доволен игрой своих подопечных в гостевом матче против Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

"В сложной игре, против сложного соперника добыли три очка. Наш стартовый состав был такой же, как против Словении. Тот матч мы выиграли, поэтому я посчитал, что не было смысла менять состав. Этот матч был пятым по счету, то есть мы прошли уже полпути квалификации.

Еще немного матчей осталось сыграть и много сложных матчей, в которых будет решаться судьба распределения мест в нашей группе. У нас впереди самый сложный матч - это игра с Данией", - заявил Маркку Канерва журналистам.

На данный момент финская команда занимает первое место в группе H. В ее активе 12 очков. Следующий матч финны проведут на своем поле, 10 сентября, против сборной Дании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035815-protiv-slozhnogo-sopernika-dobyli-tri-ochka-glavnyy-trener-sbornoy-finlyandii-prokommentiroval-ishod-matcha-s-kazahstanom/

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