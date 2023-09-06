"Казахстан играет очень хорошо": главный тренер Финляндии Маркку Канерва о сборной Казахстана

Наставник сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва на встрече с журналистами оценил уровень игры национальной команды Казахстана перед завтрашним матчем квалификации Евро-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

"Подготовка проходит сложно, мы смогли провести только две тренировки. Был тяжелый перелет в Астану. Но нужно отметить Казахстан играет очень хорошо. Матчи Лиги Конференции тому доказательство. Много хороших игроков - Алип, Тагыберген, Зайнутдинов. У нас очень плотная группа. Этот матч - топ-игра, потому что проходит между двумя лидерами группы. Да, нужно провести хорошую работу, чтобы победить" - заявляет финский наставник.

Гости также ответили на вопрос об искусственном покрытии стадиона "Астана арена".

"В составе сборной есть игроки из разных клубов, которые играют на искусственном газоне. В целом, все привыкли, с учетом нашего климата и для нас это не ново. Это не проблема. Многие игроки регулярно в своих чемпионатах играют на таком покрытии" - отмечают игроки сборной Финляндии.

Напомним, матч сборной Казахтана и Финляндии пройдет завтра в 20.00 на Астана арене.