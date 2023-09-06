Магомед Адиев рассказал о том, как заменит травмированных игроков на предстоящий матч со сборной Финляндии

Главный наставник национальной команды Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции поделился планом предстоящей игры квалификации Евро-2024 против финнов, передает корреспондент NUR.KZ.

"До травмы Габышева, если говорить про правый фланг, я планировал другого футболиста ставить. Есть план на игру и под этот план нужны футболисты с определенным характеристиками. Габышев даже если здоров был бы не вышел на нее. То что мы хотим делать нам нужен другой футболист. Кто это будет? давайте до завтра подождем. Что касается Тапалова, то он итак вышел в матче с Ирландией. Нам помог. Он конечно в обойме и какое-то игровое время получит. Не хочу забегать вперед, но он на поле, думаю, появится" - заявляет журналистам Магомед Адиев.

Напомним, матч между сборной Казахстана и Финляндией пройдет завтра в 20.00 на Астана арене.