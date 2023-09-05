"Мы должжны пободаться": Магомед Адиев о подготовке к матчу с Финляндией

Магомед Адиев: Фото: Федерация футбола Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал подготовку к предстоящему домашнему матчу против Финляндии в рамках квалификации на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Хабар 24.

Главный рулевой национальной команды заверил, что со стороны тренерского штаба и футболистов они сделают все, чтобы вырвать победу.

"Мы должны пободаться. Мы обязаны это сделать. Да, мы понимаем, что нас ожидает очень серьезный соперник. Это очень организованная тренерская команда. Мы ожидаем, что в этой игре будет много тактических нюансов. Конечно, мы постараемся, чтобы наши аргументы были более весомыми, чтобы в этой игре мы смогли перевесить шансы в нашу сторону. Мы понимаем, что после этих двух домашних игр нас ждет очень сложный выезд. Очень многое будет зависеть от того, как мы проведем эти две домашние игры. Мы будем видеть горизонт, к которому мы можем стремиться" - заявляет журналисту Адиев.

Матч с Финляндией пройдет 7 сентября в 20.00 на Астана арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035390-my-dolzhzhny-pobodatsya-magomed-adiev-o-podgotovke-k-matchu-s-finlyandiey/