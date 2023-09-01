Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы УЕФА. Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда футбольного турнира Лига Европы УЕФА. Первые матчи состоятся в сентябре текущего года, передает NUR.KZ.

На групповом этапе выступят 32 команды, которые были поделены на восемь групп.

Группа A: "Вест Хэм (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Фрайбург" (Германия), "Бачка Топола"(Сербия);

Группа B: "Аякс" (Нидерланды), "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), АЕК (Греция);

Группа C: "Рейнджерс" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Спарта" (Чехия), "Арис" (Кипр);

Группа D: "Аталанта" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Штурм" (Австрия), "Ракув" (Польша);

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), ЛАСК (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Тулуза" (Франция);

Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Ренн" (Франция), "Маккаби Хайфа" (Израиль), "Панатинаикос" (Греция);

Группа G: "Рома" (Италия), "Славия" (Чехия), "Шериф" (Молдавия), "Серветт" (Швейцария);

Группа H: "Байер" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), "Мольде" (Норвегия), "Хеккен" (Швеция).

Матчи первого тура состоятся 21 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034949-sostoyalas-zherebevka-gruppovogo-etapa-ligi-evropy/