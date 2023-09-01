"Тобол" с разгромным счетом проиграл "Виктории Пльзень" и завершил выступление в еврокубках

ФК "Тобол": Фото: fctobol.kz

Костанайский футбольный клуб "Тобол" в выездном матче проиграл чешской "Виктории Пльзень" со счетом 0:3 и вылетел с Лиги Конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Счет в игре открыли хозяева поля. На 32-й минуте ворота казахстанского клуба с углового удара поразил Томаш Хоры.

Подопечные Милича Чурчича пытались создавать опасные моменты, но первый тайм так и закончился в пользу чехов.

Во втором отрезке "Виктория" продолжила прессинговать и в итоге это увенчалось успехом. Второй гол был забит на 59-й минуте Рафиу Дуросинми. Чудо не случилось и "Тобол" не смог отыграться. В концовке матча костанайцы и вовсе пропускают третий мяч. Автором этого гола становится Ибрахим Траоре. Итоговый счет 0:3. По сумме двух встреч разгромные цифры в пользу чехов 1:5. Казахстанский клуб покидает Лигу Конференций, остановившись в шаге от группового этапа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034764-tobol-s-razgromnym-schetom-proigral-viktorii-plzen-i-zavershil-vystuplenie-v-evrokubkah/