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"Бавария" против "МЮ": состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

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Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня, 31 августа, в Монако была проведена жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. В ней приняли участие 32 команды, передает NUR.KZ.

Клубы-участники были поделены на четыре корзины. Составы групп представлены ниже.

Группа А: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай";

Группа В: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс";

Группа С: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион Берлин";

Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад";

Группа Е: "Фейеноорд", "Атлетико" (Мадрид), "Лацио", "Селтик";

Группа F: "Пари Сен-Жермен", "Боруссия" (Дортмунд), "Милан", "Ньюкасл";

Группа G: "Манчестер Сити", "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз";

Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер" (Донецк), "Антверпен".

Отметим, что в плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Клубы, занявшие третье место, отправятся в стыковые матчи Лиги Европы.

Первый тур намечен на 19-20 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034763-bavariya-protiv-myu-sostoyalas-zherebevka-ligi-chempionov/

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