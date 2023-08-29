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"Астана" опровергла слухи об уходе Григория Бабаяна с поста главного тренера

Опубликовано:

Григорий Бабаян
Григорий Бабаян. Фото: ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" сделал официальное заявление об "отставке" главного тренера Григория Бабаяна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

"В ряде СМИ была опубликована информация касательно позиции главного тренера основной команды "Астаны".

Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности: Григорий Бабаян имеет действующий контракт с клубом и продолжит работу в штатном режиме.

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" просит доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба",- говорится в обращении клуба.

Добавим, что "Астана" в данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В активе команды 40 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034493-astana-oprovergla-sluhi-ob-uhode-grigoriya-babayana-s-posta-glavnogo-trenera/

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