"Астана" опровергла слухи об уходе Григория Бабаяна с поста главного тренера

Григорий Бабаян. Фото: ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" сделал официальное заявление об "отставке" главного тренера Григория Бабаяна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

"В ряде СМИ была опубликована информация касательно позиции главного тренера основной команды "Астаны".

Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности: Григорий Бабаян имеет действующий контракт с клубом и продолжит работу в штатном режиме.

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" просит доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба",- говорится в обращении клуба.

Добавим, что "Астана" в данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В активе команды 40 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034493-astana-oprovergla-sluhi-ob-uhode-grigoriya-babayana-s-posta-glavnogo-trenera/