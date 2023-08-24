"Астана" обыграла "Партизани" в плей-офф отбора Лиги Конференции

ФК "Астана": Фото: fcastana.kz

Футбольный клуб "Астана" на своем поле с минимальным счетом (1:0) обыграл албанский "Партизани" в плей-офф квалификации Лиги Конференции, передает NUR.KZ

Столичный клуб с первых минут начал прессинг, соперник же не мог ничего создать на чужой половине поля. К самому перерыву чемпион Казахстана открывает счет. Героем казахстанской команды становится Степан Лончар, который дальним ударом отправляет мяч в сетку ворот "Партизани".

Во втором тайме «Астана» создала ряд моментов, которые могли увеличить счет. Подопечные Григория Бабаяна забили еще дважды, но голы отменили после просмотра VAR. До конца матча счет не изменился - 1:0. "Астана" приближается к групповому этапу Лиги Конференции.

Ответная игра между командами пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября в Эльбасане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033873-astana-obygrala-partizani-v-pley-off-otbora-ligi-konferentsii/