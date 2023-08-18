"Тобол" победил "Дерри Сити" и вышел в плей-офф квалификации Лиги Конференций

ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Тобол" из Костаная по пенальти выиграл в третьем отборочном раунде Лиги Конференций против ирландского "Дерри Сити" и прошел в стадию плей-офф квалификации, передает NUR.KZ.

Первый и единственный гол в первом тайме с пенальти на 15-й минуте забил Уильям Петчинг.

В предыдущем матче была зафиксирована также минимальная победа, но в пользу казахстанского клуба. По окончании основного времени второго матча по сумме двух встреч счет был равный 1:1, поэтому командам необходимо было сыграть экстра-таймы.

Первый отрезок добавочного времени был полон опасных моментов со стороны обоих клубов, но подводила реализация. Второй овертайм также не принес долгожданного результата. Все решилось в серии пенальти, где главным героем стал вратарь костанайцев Иван Коновалов, который отбил пенальти.

"Тобол" выходит в раунд плей-офф Лиги Конференций, где встретится с чешской "Викторией Пльзень"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032942-tobol-pobedil-derri-siti-i-vyshel-v-pley-off-kvalifikatsii-ligi-konferentsiy/