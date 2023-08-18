"Астана" разгромно проиграла "Лудогорцу" и вылетела из Лиги Европы

ФК "Астана": Фото: fcastana.kz

Футбольный клуб "Астана" потерпел разгромное поражение (1:5) на выезде в третьем отборочном раунде от болгарского "Лудогорца" и завершил выступление в Лиге Европы, передает NUR.KZ.

Счет в матче открыли хозяева поля. На 25-й минуте Бернард Текпетей огорчил вратаря столичного клуба. Подопечные Григория Бабаяна ответили быстро. Дембо Дарбо сравнивает шансы команд спустя четыре минуты.

На перерыв коллективы уходили с единицами на табло. На старте второго тайма для "Астаны" случился настощий кошмар. Все потому что, соперники забили сразу три гола. На свой счет записывает дубль Текпетей и Петровски, и одним забитым голом отметился Десподов. Итоговый счет 1:5 - "Астана" терпит поражение и вылетает из Лиги Европы.

Теперь, чемпионы Казахстана отправляются в раунд плей-офф Лиги Конференций, где встретятся с албанским "Партизани". Матчи этого раунда пройдут 21 и 31 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032940-astana-razgromno-proigrala-ludogortsu-i-vyletela-iz-ligi-evropy/