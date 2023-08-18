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"Актобе" проиграл "Сепси" и вылетел из Лиги конференций

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Матч "Сепси" - "Актобе"
Матч "Сепси" - "Актобе". Фото: ФК "Актобе"

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" потерпел поражение в матче третьего раунда Лиги конференций от "Сепси", завершив выступление в еврокубках, передает NUR.KZ.

Матч состоялся в Актобе. Команды провели ответную встречу, которая завершилась победой гостей.

Итоговый счет составил 1:0 в пользу "Сепси". Единственный гол в матче забил Николае Пэун. Он отличился на 66 минуте.

Таким образом, в плей-офф пробился румынский клуб. По суме двух встреч "Сепси" победил со счетом 2:1 (первый матч завершился со счетом 1:1.

В плей-офф "Сепси" сыграет против норвежского "Буде-Глимта".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032938-aktobe-proigral/

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